Svenja Schulze bläst die Backen auf, atmet tief durch. Nicht sehr angenehm, was sich die Bundesumweltministerin auf dem Podium des Kirchentages anhören muss. "Diese Regierung ist nicht mehr das, worauf meine Generation vertraut." Und noch einen: "Die Regierung beschäftigt sich seit zwei Jahren mit sich selbst."



Und nochmal: "Etwas anderes als reden, ist in der Politik leider nicht passiert." Merle Bösing sagt das, sie ist 17 Jahre alt und Schülerin aus Dortmund. Statt mit den anderen von "Fridays for Future" in Aachen gegen die Klimapolitik zu demonstrieren, sagt sie den Erwachsenen in Dortmund, was sie von deren Klimapolitik hält. Nichts. Von den hunderten Besuchern bekommt sie dafür langen Applaus, einige stehen auf. Doch so einfach ist das nicht.