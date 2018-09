Manfred Rekowski (r) rief zu Zuversicht und Gottvertrauen auf. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Mit einem Festgottesdienst in der Bonner Kreuzkirche hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihre Jahrestagung begonnen. In seiner Predigt rief Präses Manfred Rekowski die Menschen trotz Bedrohungen und Krisen zu Zuversicht und Gottvertrauen auf.



Die EKD berät über Zukunftsperspektiven in einer zunehmend kirchenfernen Gesellschaft. Weitere Themen sind die Bilanz des Reformationsjahres, die evangelische Friedensarbeit und wie mehr Frauen in leitende Kirchenpositionen kommen können.