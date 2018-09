Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts wandert der Fall ans Bundesarbeitsgericht zurück. Und die obersten Arbeitsrichter erinnern sich an Beschäftigungsgrundsätze in der EU, legen den Fall zur Auslegung dem EuGH vor. Die Luxemburger Richter stellten nun fest, dass die Kündigung eine verbotene Diskriminierung aufgrund der Religion darstellen könne. "Die Anforderung an einen katholischen Chefarzt, den heiligen und unauflöslichen Charakter der Ehe nach dem Verständnis der katholischen Kirche zu beachten, erscheint nicht als wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung", erklärte der EuGH.