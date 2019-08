Die Originalpartitur von Beethovens Neunter Sinfonie erlebte Teilung und Wiedervereinigung - so wie Deutschland. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Dokument zu seinem Schutz aufgeteilt. So wanderte ein Teil in die Ost-Berliner Staatsbibliothek, während der andere in der Staatsbibliothek im Westteil Berlins ruhte.