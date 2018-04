Andrej Kiska akzeptierte die neue Ministerliste. Quelle: Martin Baumann/TASR/dpa

In der Slowakei soll am Donnerstag eine neue Regierung vereidigt werden. Präsident Andrej Kiska akzeptierte eine vom designierten Regierungschef Peter Pellegrini vorgelegte Ministerliste.



Er sei mit den Vorschlägen zwar "nicht zu hundert Prozent zufrieden", akzeptiere aber, dass seine Eingriffsmöglichkeiten durch die Verfassung beschränkt seien, sagte er. Die neue Regierung soll die innenpolitische Krise überwinden, in die die Slowakei nach der Ermordung eines Journalisten gestürzt war.