Auch die Zustimmungswerte für die Unterstützung der Kita-Träger gingen leicht zurück. Bewerteten 2016 noch 83 Prozent der Befragten diese positiv, fiel der Wert 2017 auf 78 Prozent. Die Autoren der Studie sehen einen möglichen Grund bei der in einigen Bundesländern "prekären Finanzsituation" der Träger, unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Die fehlenden Mittel zeigen sich auch beim Personal, so könnten laut dem wissenschaftlichen Begleiter der Studie, Prof. Ralf Haderlein von der Hochschule Koblenz, bis 2025 bundesweit rund 300.000 Beschäftigte fehlen, davon etwa ein Viertel in NRW. Die Kosten für eine Angleichung an den europäischen Standard schätzt er auf bis zu zehn Milliarden Euro jährlich.