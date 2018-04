Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen viele Orte. Quelle: Stephan Jansen/dpa

In vielen Orten Deutschlands haben Warnstreiks erneut Kitas, Schulen, Stadtverwaltungen oder auch Krankenhäuser lahm gelegt. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes war zum Beispiel in Mainz der komplette Nahverkehr betroffen.



In Göppingen, Ludwigsburg und Aalen wurden ebenfalls Kitas sowie Schul- und Stadtverwaltung bestreikt. In München wurden Mülltonnen nicht geleert. Die Hälfte der städtischen Kitas blieb zu. Im Saarland gab es Warnstreiks in Saarbrücken, Saarlouis und Völklingen.