Heufer-Umlauf: Was war von der italienischen Regierung schon zu erwarten. Das war ja spätestens seit der Wahl klar, dass da etwas Dunkles auf Europa zukommt. Das ist eine Nationalisierung, wie wir sie in vielen europäischen Ländern feststellen. Das sind komplette Rechtspopulisten, die genau das machen, was Rechtspopulisten machen möchten, wenn sie an der Macht sind. Das ist unmenschlich, gegen den europäischen Gedanken und, wie ich finde, nicht nachvollziehbar. Ich hätte niemals gedacht, dass so etwas mal in Europa passieren kann.