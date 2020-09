Eine Statue der Justitia hält eine Waage. Symbolbild

Im bislang größten Rechtsstreit um die Opioide-Krise in den USA haben die Kläger und mehrere Firmen eine gütliche Einigung erzielt. Dies teilte ein Richter in Cleveland im Bundesstaat Ohio mit.



Der Vergleich wurde kurz vor dem geplanten Beginn eines Mammutprozesses geschlossen. Nach Informationen der Zeitung "Washington Post" ist an der Vereinbarung allerdings nur ein Teil der Kläger und Angeklagten beteiligt. Der Vergleich habe ein Volumen von 260 Millionen Dollar.