Allein im Rhein werden derzeit 2.500 noch nicht identifizierte Mikroschadstoffe gemessen. Um die Umweltgefahren durch diesen Chemiecocktail und auch die Ausbreitung von antibiotikaresistenten Keimen zu verhindern, müssen fast alle 3.000 kommunalen Kläranlagen in Deutschland nachgerüstet werden. Darin sind sich die Experten im sogenannten "Spurenstoff-Dialog des Bundes" einig. Vertreter aus Bund und Ländern, der Wasserwirtschaft und Industrie sowie aus Verbraucher- und Umweltverbänden diskutieren in dem Gremium seit drei Jahren: Es geht um Strategien zur Vermeidung von Spurenstoffen und resistenten Keimen in der Umwelt.