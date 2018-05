Der Basis-Eintrag ist die kostenfreie Darstellung – die kostenpflichtige nennt sich Premium-Paket, ab 59,- € im Monat. Es gebe so zwei Klassen von Ärzten, sodass Zweifel an der Neutralität des Portals aufkommen, argumentiert die Kölner Hautärztin. Durch die Einblendungen werde Werbung auf Kosten der Nichtmitglieder betrieben, so die Argumentation ihrer Anwälte. Jameda hält deutlich dagegen – so werde Transparenz geschaffen und andere Ärzte unabhängig von ihrer qualitativen Bewertung angezeigt, so BGH-Anwalt Thomas von Plehwe in der mündlichen Verhandlung.