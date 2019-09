Ein anderer Kläger ist Maurice Feschet aus Südfrankreich. Seit vier Generationen betreibt er Lavendelanbau. Vor zehn Jahren hat er noch 50 Tonnen Lavendel geerntet, in diesem Jahr sind es gerade mal 15 Tonnen. Eine Entwicklung, die er auf die zunehmenden Wetterextreme und die Verschiebung der Jahreszeiten zurückführt.



Und auch eine jüngere Generation beteiligt sich an der Klage. Sanna Vannar ist die Vorsitzende des samischen Jungendverbandes "Sáminuorra". Die 24-Jährige ist, genau wie ihre Vorfahren, Rentierhirtin in Norschweden und spürt täglich die Folgen des Klimawandels. Durch die wärmeren Temperaturen regnet es teilweise auch im Winter, der Regen gefriert auf dem Schnee und wird zu Eis. So entsteht eine dicke Schickt aus Eis und Schnee, durch die die Rentiere nicht mehr an ihre Nahrung gelangen.