Nach der Verhaftung im März letzten Jahres forcieren die Behörden seine Abschiebung. Gemäß Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes dürfen auch Ausländer mit gültigem Aufenthaltstitel wie Izmulla A. bei hinreichend begründeter potentieller Gefahr für die deutsche Bevölkerung sofort abgeschoben werden. Allerdings darf in solchen Fällen keine konkrete Bedrohung im Heimatland des Abzuschiebenden bestehen.



Der junge Mann wendet ein, sowohl in seiner Heimatregion Dagestan im Kaukasus als auch in anderen Teilen Russlands drohten ihm Folter und Misshandlung. Seine Klage im Eilverfahren blieb bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erfolglos. Die Gerichte sind der Auffassung, selbst wenn es ein Risiko für Folter und Misshandlung in der Region Dagestan gebe, so gelte dies nicht auch für den Rest Russlands.