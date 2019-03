Klage gegen Mercedes-Benz-Bank wird wohl abgewiesen. Archivbild.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Im deutschlandweit ersten Verfahren um eine Musterfeststellungsklage steht eine Entscheidung an. Der Streit am Oberlandesgericht Stuttgart dreht sich um die Widerrufsregeln in Autokreditverträgen der Mercedes-Benz-Bank. Die als Kläger auftretende Schutzgemeinschaft für Bankkunden hält diese für unverständlich.



Viele Diesel-Fahrer sehen darin eine Möglichkeit, ihren Autokauf rückgängig zu machen. Die Richter hatten aber schon im Januar angedeutet, dass sie die Verträge nicht beanstanden.