Britisches Parlament in London (Archivfoto)

Nach den Abstimmungsschlachten im britischen Parlament geht das Brexit-Drama heute zunächst vor Gericht und dann auch im Oberhaus weiter. Zunächst wird eine Entscheidung des High Courts in London dazu erwartet, ob die Zwangspause des Parlaments rechtmäßig ist.



Dann wird das Oberhaus voraussichtlich das Gesetz gegen einen ungeregelten Brexit am 31. Oktober verabschieden. Sollte der Entwurf verändert werden, muss es am Montag noch einmal ins Unterhaus, bevor es Königin Elizabeth II. zur Unterschrift vorgelegt werden kann.