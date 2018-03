Stephanie Clifford 2007 in Los Angeles. Quelle: Matt Sayles/Sayles/dpa

Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford will mit einer Klage gegen US-Präsident Donald Trump erreichen, dass eine umstrittene Vertraulichkeitsvereinbarung für ungültig erklärt wird. Clifford (38) reichte in Los Angeles Klage ein.



Sie behauptet, sie habe eine Affäre mit Trump gehabt. In der Vereinbarung hatte sie sich verpflichtet, nicht öffentlich über eine sexuelle Begegnung zu sprechen. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte, die Sache sei bereits mit einem Schiedsverfahren erledigt.