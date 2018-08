So funktioniert Diplomatie: Man will nicht die letzte Eskalationsstufe betreten und beruft sich lieber auf den Vertrag.

Khan: Offensichtlich. Politisch war es in den letzten 40 Jahren völlig unmöglich, die Beziehungen auf eine neue vertragliche Grundlage zu stellen. Man unterhält ja noch nicht einmal diplomatische Beziehungen. Und da kann so ein alter Vertrag durchaus nützlich sein. Juristisch gesehen ist er also durchaus von Wert. Deswegen kann der Iran die USA auch so einfach verklagen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Vertrag aus dem Hut gezaubert wird. So funktioniert Diplomatie: Man will nicht die letzte Eskalationsstufe betreten und beruft sich lieber auf den Vertrag.