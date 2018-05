Die Klagemauer stellt eine geheiligte Stätte des Judentums dar. Quelle: Stefanie Järkel/dpa

Die USA sehen die Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem als Teil Israels unter einer etwaigen künftigen israelisch-palästinensischen Friedensvereinbarung. "Wir können uns keine Situation vorstellen, in der die Klagemauer kein Teil Israels wäre", sagte ein US-Regierungsbeamter im Vorfeld einer Reise von Vizepräsident Mike Pence in die Region.



Die Klagemauer ist Teil des Tempelbergs, der im Brennpunkt der Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern um Jerusalem steht.