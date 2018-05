Gerd Müller (CSU) ist Entwicklungsminister. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat scharfe Kritik an den EU-Haushaltsplanungen für das kommende Jahrzehnt geübt. Der Vorschlag zur Stärkung der EU-Afrikapolitik sei "vollkommen unzureichend", sagte er am Rande eines EU-Treffens in Brüssel.



Statt einer Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr brauche es "eine Verdoppelung der Haushaltsmittel in Richtung Afrika". Dies würde einem Budgetvolumen von rund zehn Milliarden Euro statt bisher fünf Milliarden Euro pro Jahr entsprechen.