Der Ökonom Gitanas Nauseda gewann die Stichwahl in Litauen.

Quelle: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Der Ökonom Gitanas Nauseda hat die Präsidentenwahl in Litauen gewonnen und wird Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte durch. Nauseda wird sein Amt am 12. Juli antreten.



Nach Auszählung aller Wahlbezirke entfielen laut Wahlkommission 65,9 Prozent auf Nauseda. Simonyte erhielt 32,9 Prozent. Die bisherige Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite konnte nach zwei Amtszeiten verfassungsgemäß nicht wieder kandidieren.