Sebastián Piñera ist wieder Präsident von Chile. Quelle: Luis Hidalgo/AP/dpa

Der konservative Unternehmer Sebastian Pinera (68) wird in Chile die Nachfolge der sozialistischen Staatspräsidentin Michelle Bachelet (66) antreten. Der Kandidat der Oppositions-Koalition kam am Sonntag nach Auszählung von 99,9 Prozent der Stimmen auf 54,6 Prozent, der Mitte-Links-Kandidat Alejandro Guillier (64) auf 45,4 Prozent.



Guillier erkannte seine Niederlage an und gratulierte. Auch Staatschefin Bachelet wünschte Pinera Erfolg. Pinera war schon von 2010 bis 2014 Präsident.