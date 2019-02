Barley stellte im Willy-Brandt-Haus das Wahlprogramm vor.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD will mit umfassenden Sozialversprechen ihre Anhänger für die Europawahl im Mai mobilisieren. Die Sozialdemokraten legten den Entwurf für ein entsprechendes Wahlprogramm vor. Die Partei wolle "ein soziales Europa, das in die Zukunft investiert und in soziale Sicherheit", sagte Spitzenkandidatin Katarina Barley.



Die SPD wolle "entschiedenster Gegner" von "spalterischen Hetzern" werden. Der Vorstand beschloss den Entwurf einstimmig. Ein Europa-Konvent soll ihn am 23. März absegnen.