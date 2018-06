Der designierte österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Quelle: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Die erste Auslandsreise von Österreichs designiertem Bundeskanzler Sebastian Kurz führt nach Brüssel. Einen Tag nach seinem Amtsantritt will sich der 31 Jahre alte ÖVP-Chef am Dienstag mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen.



Nur in einem starken Europa könne es auch ein starkes Österreich geben, in dem sie in der Lage seien, die Chancen des 21. Jahrhunderts zu nutzen. Das steht im Koalitionsprogramm von konservativer ÖVP und rechter FPÖ.