Führende Unions-Politiker warnen die SPD vor überzogenen Forderungen an die Große Koalition. "Ich halte nichts von sogenannten 'roten Linien'", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer der "Bild am Sonntag". Sie hätte sich vom SPD-Parteitag ein klareres Votum für die Fortsetzung der Großen Koalition gewünscht.



Sie äußerte sich in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zudem kritisch zu den SPD-Forderungen etwa nach einem höheren Mindestlohn und für eine neue Schuldenaufnahme des Bundes.