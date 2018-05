Die Zukunft von Horst Seehofer (CSU) bleibt vorerst unklar. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Die CSU will ihre künftige personelle Aufstellung nun doch erst auf dem CSU-Parteitag Mitte Dezember klären. CSU-Chef Horst Seehofer werde "in den nächsten Tagen" mit allen Beteiligten der Partei sprechen, sagte CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer nach einer Fraktionssitzung in München.



In der ersten Dezemberwoche werde der CSU-Vorstand dann Personalvorschläge für den Parteitag machen. Kreuzer dementierte ausdrücklich Berichte über Markus Söder als künftigen Ministerpräsidenten.