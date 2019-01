BMW produziert die Marke Mini in Großbritannien. Archiv

Nach Airbus hat auch der Autobauer BMW vor den Folgen eines harten Brexits gewarnt. Der BMW-Repräsentant in Großbritannien, Ian Robertson, sagte dem Sender BBC, bis Ende Sommer werde Klarheit benötigt. Ansonsten werde man Alternativpläne entwickeln müssen.



Das bedeute, dass Geld in Konstruktionen investiert werden müsse, "die wir vielleicht nicht benötigen, in Lagerhallen, die vielleicht künftig nicht brauchbar sind", sagte Robertson. BMW hat rund 8.000 Beschäftigte in Großbritannien.