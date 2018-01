Eith: Das erleben wir immer wieder in Koalitionsregierungen. Veränderungen, die der kleinere Koalitionspartner initiiert hat, werden in der Schlussabrechnung der gesamten Koalition und insbesondere der Regierungsspitze gutgeschrieben. Differenzierungen fallen in der Konkurrenzsituation von Wahlen dann unter den Tisch. Kleinere Koalitionspartner haben so oft enorme Probleme, ihren Anteil an der Regierungsarbeit in der Öffentlichkeit gebührend herauszustellen.