Bewohner schauen auf die Trümmer des eingestürzten Klassenraums in Nairobi

Quelle: Reuters

Beim Einsturz ihres Klassenzimmers sind in Kenia mindestens sieben Schüler gestorben und 57 weitere verletzt worden. Den Rettungskräften zufolge geschah das Unglück in einer Grundschule der Hauptstadt Nairobi. Viele Opfer wurden laut einem Ortsvorsteher per Motorrad in einen benachbarten Gesundheitsposten gefahren, Rettungswagen trafen erst anderthalb Stunden später ein.



Die Regierung will die Behandlungskosten für die bisher 57 verletzten Kindern übernehmen. Als mögliche Einsturzursache gelten Bauarbeiten.