Um das Versprechen zu halten, zwingt die Politik alle Waffenkäufer eine Art Beipackzettel zu unterschreiben: die Endverbleibserklärung. Darin müssen sich die Kunden verpflichten, dass sie deutsche Waffen nicht weitergeben. Es gehe darum, "das Risiko der Umleitung unter unerwünschten Bedingungen oder einen Re-Export zu verhindern", formuliert das Bundeswirtschaftsministerium. Schon lange wird keine deutsche Waffe mehr ohne Endverbleibserklärung verkauft. Erst recht nicht an Länder, die am Jemen-Krieg beteiligt sind.



Umso größer war die Verblüffung in einigen Abgeordnetenbüros, als dort ein Schreiben von Oliver Wittke einging, dem Parlamentarischen Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums. Darin erklärt die Regierung, dass die Verwendung von Waffen im Jemen-Krieg nicht gegen die Endverbleibserklärungen verstoße. Das Schreiben stammt vom 4. April und liegt dem ZDF vor. Es bezieht sich auf Rüstungsgüter, die in der Vergangenheit an Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emiraten geliefert wurden.