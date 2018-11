Ralf Stegner stellt sich nach dem ersten Tag der Klausur. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Das SPD-Präsidium hat zum Auftakt einer zweitägigen Klausurtagung über die Lage der Partei nach den Wahlschlappen in Bayern und Hessen beraten. "Wir haben über alle Inhalte miteinander gesprochen", sagte SPD-Bundesvize Ralf Stegner nach dem Treffen kurz vor Mitternacht in Berlin. Beschlüsse seien noch keine gefallen.



Über Ergebnisse wolle die Partei am heutigen Montag sprechen. Mit der Klausurtagung sucht die SPD nach ihren schweren Wahlniederlagen einen Ausweg aus der Krise.