Anti-Faschismus-Banner an der Fassade der SPD-Zentrale in Berlin.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der SPD-Vorstand will heute bei einer Klausurtagung die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Thüringen-Krise bewerten. Die Große Koalition hatte sich am Samstag für Neuwahlen in Thüringen ausgesprochen. Zuvor soll noch ein neuer Ministerpräsident gewählt werden, hatten die Spitzen von CDU, CSU und SPD nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses gefordert.



FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich war am Samstag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, er bleibt aber vorerst geschäftsführend im Amt.