Frauen mit Kopftuch in Iran Quelle: ZDF

Iranische Polizistinnen haben eine junge Frau in Teheran verprügelt, weil sie ihrer Ansicht nach nicht "islamisch" gekleidet war. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Handyvideo sorgte landesweit für Empörung. Laut Nachrichtenagentur Isna leiteten die Behörden Ermittlungen ein.



In Iran müssen Mädchen ab neun Jahren in der Öffentlichkeit ein Kopftuch sowie einen weiten Mantel tragen. Kopftuch ist in Iran zwar seit 40 Jahren Pflicht, genauso lange aber sind Frauen dagegen.