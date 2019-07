Die Polizei fand den 65-Jährigen tot im Sprungbecken. Archivbild

Ein Badegast ist nach einer mehrstündigen Suche tot im Sprungbecken eines Freibads in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Der 65-Jährige sei am Sonntagabend als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei mit.



Mitarbeiter fanden nach der Schließung des Freibads in Sangerhausen Kleidungsstücke und ein herrenloses Fahrrad. Der Mann sei Dauergast in dem Bad gewesen und habe sich am Abend nicht vom Personal verabschiedet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler prüfen die genauen Hintergründe.