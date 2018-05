Fan-Button Quelle: ZDF

Oder wie Faith Nicholsen und ihre Freundin Donna: ihr Zelt. Sie campen am Fuße des Schlosshügels, schlagen sich hier die Nächte bis Samstag um die Ohren. Alles, um den magischen Moment nicht zu verpassen, das Brautpaar zu erspähen.



"Es waren drei Grad letzte Nacht, aber es ist einfach die Hochzeit aller Hochzeiten. William und Kate, da waren wir auch schon Zaungäste, aber dieser Harry, der hat einfach was, deshalb lohnt sich das", sagt Faith Nicholsen. Die Mittfünfzigerin trägt einen Button an ihrer Jacke: "Harry, it should have been me."