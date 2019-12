Die Hemmschwelle, sich antisemitisch zu äußern, ist gesunken. Im Internet ebenso wie im echten Leben. Felix Klein

Die allgemeine Verrohung im Umgang miteinander sei seiner Erkenntnis nach einer der Hauptgründe für Antisemitismus. "Die Hemmschwelle, sich antisemitisch zu äußern, ist gesunken. Im Internet ebenso wie im echten Leben." Klein verlangte zudem, dass Internetprovider bei antisemitischer Hassrede konsequent zur Rechenschaft gezogen werden müssten - egal, wo der Provider stehe. "Staatsanwälte müssen hier in Deutschland ein Auskunftsrecht haben." Wer in Deutschland antisemitischen Hass verbreitet, müsse auch in Deutschland haftbar gemacht werden.