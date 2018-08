Doch was machen die Albuquerques zum Beispiel bei Trockenheit, wenn es in einem Jahr keine Ernte und damit auch kein eigenes Saatgut gibt? Um das zu vermeiden, gibt es in der Region Saatgut-Banken. Eine von ihnen betreut Paulo Pereira. Der Mann mit der wettergegerbten Haut ist selbst Landwirt und zeigt stolz die Regale mit alten Wasserflaschen – gefüllt mit verschiedenen Samen.



34 Landwirte aus der Nachbarschaft haben sich hier zusammen getan: Wer Saatgut nimmt, muss nach der Ernte auch neues bringen. So haben die Landwirte die Sicherheit, dass von ihrem natürlichen Samen immer genug da ist. Die Körner werden getrocknet und so konserviert, dass sie vier Jahre lang zur Aussaat genutzt werden können.