Der Volocopter ist ein autonomes Fluggerät. Archivbild

Quelle: Nikolay Kazakov/Volocopter/dpa

Notärzte sollen schon bald mit elektrischen Kleinhubschraubern schneller zu Patienten kommen können. Die ADAC-Luftrettung startet dazu in Bayern und in Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt. "Bereits in den kommenden Monaten soll es Forschungsflüge geben", so ein Sprecher.



Die zweisitzigen Volocopter mit 18 elektrisch betriebenen Rotoren sollen "den Arzt schneller als im Notarzt-Einsatzfahrzeug zu Patienten bringen", erklärte die ADAC-Luftrettung. So könnte die Versorgung verbessert werden.