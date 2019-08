Seit 2004 beherbergt der Dortmunder Zoo die Kleinen Pandas, deren natürliche Heimat an den südlichen Hängen des Himalaya und in der chinesischen Provinz Szechuan liegt. Dort ist die Tierart stark bedroht durch die Abholzung ihres Lebensraumes und Felljäger, die auf den roten Pelz der kleinen Pandas aus sind.



Gemeinsam mit anderen Zoos unterstützt der Zoo Dortmund seit Jahren das Projekt "Kleine Pandas in Sikkim" des WWF (World Wide Fund for Nature). Damit wird nicht nur der Erhalt der Kleinen Pandas in Menschenhand, sondern auch der Erhalt seines Lebensraumes gefördert. Die zwei Jungtiere werden wohl, wenn sie alt genug sind im Rahmen eines internationalen Zuchtprogramms zum Erhalt der Kleinen Pandas an andere Zoos weitervermittelt werden.