Rund 51,7 Millionen Autos sind in Deutschland zugelassen. Nach einer Mobilitätsstudie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und digitale Infrastruktur legen die Menschen in Deutschland im Durchschnitt jeden Tag mehr als drei Milliarden Personenkilometer auf rund 257 Millionen Wegen zurück. Gut 57 Prozent dieser Wege werden mit dem Pkw zurückgelegt. Im ländlichen Raum sogar bis zu 70 Prozent.



18 Prozent der Treibhausgasemissionen kommen aus dem Verkehr, dabei macht der Straßenverkehr den überwiegenden Anteil aus. Der Autoverkehr trägt zudem stark zur lokalen Luftverschmutzung bei und der Pkw nimmt in Städten viel öffentlichen Raum ein.



Eine Alternative zum konventionellen Pkw stellt die Elektromobilität dar. In der Gesamtbilanz sind kleine und mittelgroße E-Fahrzeuge heute schon bis zu 20 Prozent klimafreundlicher, und die Klimabilanz wird mit zunehmend erneuerbarem Strom in den nächsten Jahren noch besser. Aber: Sehr große E-Autos und SUVs sind wegen ihrer deutlich größeren Batterien weniger klimafreundlich als vergleichbare Benzin- oder Dieselfahrzeuge.