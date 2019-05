FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Die designierte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg will sich um Frauenförderung kümmern. Eine feste Frauenquote werde es bei der FDP jedoch nicht geben, sagte sie der "Welt". "Aber weil wir das Instrument nicht gut finden, heißt das ja nicht, dass wir das Problem nicht sehen und angehen, und zwar ganz konkret."



So habe sie sich schon in früheren Ämtern darum bemüht, Frauen anzusprechen und für Kandidaturen vorzuschlagen. Der Frauenanteil in der FDP liegt nur bei einem guten Fünftel.