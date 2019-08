Getreideernte in einem Großbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesregierung strebt grundsätzlich eine stärkere Förderung kleiner und mittlerer Höfe bei der EU-Agrarfinanzierung an. Dazu würden Vorschläge vorgelegt, heißt es in einer Antwort des Agrarministeriums auf eine Grünen-Anfrage. Bisher erhält demnach ein Prozent der Betriebe mehr als 20 Prozent der Direktzahlungen.



Der Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff nannte die Finanzierung "extrem ungerecht". Insgesamt fließen etwa 4,5 Milliarden Euro an Direktzahlungen nach Deutschland.