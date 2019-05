Die beiden Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Marius Becker/dpa

Ein mit zwei Personen besetztes Kleinflugzeug ist im nordrhein-westfälischen Holzwickede kopfüber in einer Baumkrone hängengeblieben. Der Pilot und seine Begleiterin wurden schließlich von Höhenrettern geborgen. Der Unfall ging für die beiden offenbar glimpflich aus: "Sie konnten in der Rettungskapsel stehen und waren ansprechbar", sagte der Polizeisprecher.



Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Kleinflugzeug beim Landeanflug wahrscheinlich vom Seitenwind in die Baumgruppe gedrückt worden.