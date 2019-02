Das abgebrannte Haus in Yorba Linda, Kalifornien.

Quelle: Alex Gallardo/AP/dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Einfamilienhaus im US-Bundesstaat Kalifornien sind fünf Menschen getötet worden. Bei den Toten handele es sich um den Piloten der Maschine und um vier Menschen, die sich in dem Haus in Yorba Linda aufhielten, wie das Büro des Sheriffs in Orange County mitteilte. Die Absturzursache wird untersucht.



Der lokale Sender KABC berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, in dem Haus habe zu dem Zeitpunkt eine Super-Bowl-Party stattgefunden.