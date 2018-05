Die Iraker konnten am Samstag erstmals nach Ausrufung des Sieges über die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein neues Parlament wählen. Bei der Abstimmung war aber eine relativ geringe Wahlbeteiligung von 44 Prozent verzeichnet worden - so wenig wie seit Saddam Husseins Sturz 2003 nicht. Zehn Millionen Iraker gingen an die Wahlurnen. Eine neue Regierungskoalition muss die Hälfte aller 329 Parlamentssitze hinter sich versammeln, um den Ministerpräsidenten stellen zu können. Die Verhandlungen dürften sich über Monate hinziehen.



Bei der Verkündung der Ergebnisse im nationalen Fernsehen wurden am Sonntag zunächst zehn Provinzen berücksichtigt. Die restlichen Ergebnisse und die Verteilung der 329 Sitze im Parlament werden erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Deshalb kann es noch zu Verschiebungen kommen.



Al-Abadi hatte im Dezember den militärischen Sieg über den IS erklärt. Große Teile des Iraks sind zerstört. Der Wiederaufbau kommt nur langsam voran. Der Weltbank zufolge werden dafür in den nächsten Jahren rund 88 Milliarden Dollar (rund 71 Milliarden Euro) benötigt. Nach UN-Angaben sind zudem noch immer mehr als zwei Millionen Menschen im Land vertrieben. Auch IS-Zellen sind weiterhin aktiv.