Felshaken zum Klettern auf der Messe Outdoor in München.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Nach rasantem Wachstum der Frischluftsportarten sank in den vergangenen Jahrzehnten die Kauflust in Europa. 2018 setzten Outdoor-Firmen mit Bekleidung und Ausrüstung in Europa 5,8 Milliarden Euro um, ein Prozent weniger als im Vorjahr. Das berichtete Arne Strate, Generalsekretär des Verbands European Outdoor Group auf der Messe Outdoor in München.



Der Fokus der Branche liegt derzeit bei Klettern und Bouldern. "Klettern hat sich außerordentlich gut entwickelt", sagte Strate.