Das Wachstum verläuft deshalb auch langsamer als beim großen Vorbild. Schulte ist dennoch zufrieden. "Wir müssen keine zwei Millionen Artikel anstreben, wie sie derzeit in der Wikipedia zu finden sind", erklärt der Journalist. So bildeten die 2.000 Artikel bereits einen stabilen Wissensschatz, der vieles übersteige, was in kommerziellen Kinder-Lexika zu finden ist. Die Wunschliste für Artikel wurde von den freiwilligen Autoren bereits weitgehend abgearbeitet. Vereinzelt gibt es aber noch Lücken. So suchen die Initiatoren zum Beispiel noch einen Autoren, der kindgerecht erklären kann, was denn ein "Pups" ist.