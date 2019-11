Ein weiteres Mittel sei die sogenannte Daten-Deduplizierung. Holzmann nennt dabei das folgende Beispiel: "Betriebsausflug. 50 Leute sind unterwegs. Am Ende macht Herr Meier ein wunderschönes Foto, schickt es per E-Mail an alle 50 Leute. Das heißt: Es liegt dann in seinem Postfach, es liegt in 50 weiteren Postfächern, überall liegen fünf Megabyte für dieses Foto. Die Hälfte dieser Postfächer leitet das Foto automatisch an eine private E-Mail-Adresse weiter oder an Oma Hilde oder sonst jemanden. Es wird außerdem per WhatsApp geteilt. Es wird hinterher auch nochmal in der Cloud synchronisiert, weil WhatsApp automatisch mit der Cloud synchronisiert wird. So werden aus fünf Megabyte Bild plötzlich bis zu einem Gigabyte Daten, das auf verschiedenen Serversystemen bereitgehalten werden muss.