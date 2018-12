Wasser wurde in diesem Sommer mancherorts knapp. Archivbild

Die kommunalen Wasserversorger fordern finanzielle Hilfe für die Anpassung an Wetterextreme und den Bevölkerungswandel in Deutschland. Trinkwasser- und Abwassernetze müssten sowohl für den Klimawandel als auch Einwohnerschwund an strukturschwachen Orten fit gemacht werden, sagte der Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Karsten Specht.



Der Dürresommer 2018 ließ nach Angaben des Verbands mancherorts die Systeme bereits an ihre Grenzen stoßen.