Montage eines Tempo-130-Schildes an einer Autobahn. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer hat seine Ablehnung eines Tempolimits auf Autobahnen unterstrichen. "Das Prinzip der Freiheit hat sich bewährt. Wer 120 fahren will, kann 120 fahren. Wer schneller fahren möchte, darf das auch. Was soll der Ansatz der ständigen Gängelung?", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag".



Ein Tempolimit würde laut Scheuer den CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken. Außerdem seien deutsche Autobahnen "die sichersten Straßen weltweit".