Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) warnte vor zusätzlichen Belastungen für die Bürger aufgrund des Klimaschutzes. "Wir leben in einem freien Land, wir leben in einer Marktwirtschaft, und deswegen machen wir hier nicht Volkserziehung", sagt Kretschmer. Es gehe nicht um "neue Steuern, Abgaben und Verbote", sondern um Innovation und Wettbewerb. "Der Markt, der Verbraucher entscheidet, welchen Weg er geht." Die drohenden Strafzahlungen der EU seien für die Automobilindustrie "die beste Motivation", sagte der CDU-Politiker. "Deswegen muss man jetzt nicht die Verbraucher zusätzlich noch schröpfen."



Die Große Koalition will sich in der kommenden Woche auf ein Klimaschutzpaket verständigen. Dabei stehen auch höhere Preise für Kraftstoff und höhere Kfz-Steuern für große Autos zur Debatte. Davor warnt Ibrahim Gaddar. Der Pendler fährt jeden Tag von Castrop-Rauxel nach Solingen. Hin und zurück machen das gut 120 Kilometer, für die er mindestens vier Stunden brauche - weil er immer im Stau stehe. Gaddar sagte, er habe keine Alternative. Die Bahn findet er unpünktlich und unzuverlässig. Und E-Autos seien ihm zu teuer. "Ich habe drei Kinder. Da ist jeder Cent wichtig", sagt Gaddar.